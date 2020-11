Deze 13-jarige videomaker wint zilver bij landelijke talentenjacht Kunstbende in de categorie ‘influencer’

Meer schuurbran­den, maar nog geen sprake van een trend, zegt politie

13 november In het gebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn in de eerste helft van dit jaar zestig schuurbranden geweest. In 2019 en 2018 waren er in een heel jaar nog geen tachtig van zulke branden. De stijgende lijn is nog geen reden voor extra onderzoek.