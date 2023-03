Deze bakker heeft voor de derde keer op rij beste paasbrood, maar: ‘Het is geen vanzelfsprekendheid’

Noodlij­dend ziekenhuis in Zutphen: gemeente neemt geen genoegen met informatie bestuur

Hoe noodlijdend is het Gelre ziekenhuis in Zutphen nu echt? De gemeente Zutphen neemt geen genoegen met de informatie vanuit het bestuur van het ziekenhuis en laat zelf onderzoek uitvoeren. Onafhankelijke experts komen in april al met eigen bevindingen.