Deze branches houdt Zutphen extra in de gaten om criminelen buiten te houden: ‘Goedwillenden de dupe’

KAMPS DOET RECHT Verlangen parfumdief is groot, de portemon­nee is klein: ‘Ik schaam mij’

24 september Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over vier winkeldiefstallen bij AH.