Ziedend was Faldir Chahbari, toen hij donderdagmorgen de inbraak in zijn sportschool Rocky Fit in Warnsveld ontdekte. Binnendeuren vernield, kasten opengebroken, het geldpotje voor de kinderbingo gejat. Hij kon de daders wel de vernieling in helpen. Maar hij deed het niet toen hij gistermorgen onverwacht oog in oog stond met een van de daders.

In het geval van Faldir Chahbari (38) is de dreiging van een pak slaag nogal wat. De Marokkaans-Nederlandse Brummenaar is een zeer succesvol vechtsporter, die alleen al vijf wereldtitels Muay Thai (thaiboksen) op zijn naam heeft staan. Maar toen een van de inbrekers zich gisterochtend meldde bij de sportschool, volgden geen klappen, maar mededogen. Faldir: ,,Ik dacht, ik ga deze man helpen.’’

Koevoet

Een puinhoop richtten de twee daders in de sportschool aan, naar later bleek een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 44-jarige man uit Amsterdam. Met een koevoet braken ze deuren en kasten open, namen goederen en geld weg. Het werd vastgelegd door de bewakingscamera’s.

Aangeven

Faldir zette de beelden op Facebook. Aangezien hij op dat podium een breed sociaal netwerk heeft, werden die beelden in razend tempo gedeeld. Tips over de daders kwamen binnen. Ze waren bekend van eerdere inbraken. De beelden bereikten ook de daders zelf. Ze besloten zichzelf aan te geven; de 48-jarige bij de politie, de 44-jarige bij de sportschool.

Opbiechten

Faldir: ,,Gisterochtend stond ineens die Amsterdammer - nu ja, hij woont gewoon in Zutphen - in de school. Met wat geld. Hij biechtte de inbraak op en wilde wat van de buit over was teruggeven. Kijk, was er een kerel van twee meter vol bravoure hier binnengestapt, dan had hij van mij een paar hoeken kunnen krijgen. Zo boos was ik wel. Maar hier stond een door en door zielige man. Die moest geen pak slaag hebben, maar hulp. Ik zei tegen hem: ‘Je hebt niet alleen hier ingebroken, maar ook met je schoenen aan op de mat gestaan, heb ik op de beelden gezien. Dat doen we hier niet. Trek je schoenen uit. We gaan de ring in’.’’

Quote Als hij hier komt trainen, weet ik zeker dat de weg naar een normaal leven weer zichtbaar wordt Faldir Chahbari

Faldir deelde geen klappen uit. Hij daagde de inbreker uit hem te slaan. ,,Zo stoeiden we een kwartiertje. Hij was uitgeput. En zo dankbaar. Het was een emotioneel moment. Hij huilde. Ik ben met hem naar boven gegaan. We dronken koffie, praatten. Hij vertelde me zijn levensverhaal, dat zijn zaak failliet was gegaan, zijn kinderen ziet hij niet meer. Hij is verslaafd aan drugs. Een man die diep in de shit zit. ‘Ik vergeef je’, heb ik tegen hem gezegd. ‘Ik ga je helpen’.’’ Toen politiemensen de 44-jarige later bij de sportschool ophaalden, dankte hij Faldir ‘voor zijn wijze les’. ,,Hij was zo blij dat hij straks hier mag komen.’’

‘Arme donder’