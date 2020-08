Deze magere zomer een nieuw evenement in Zutphen, theater mag heel augustus naar buiten met Camping Hanzehof

Kijk hier hoeveel corona-besmettin­gen er nu zijn in jouw gemeente

4 augustus Daar waar andere delen van het land steeds feller kleuren als het gaat om brandhaarden waar het coronavirus heerst, lijkt de situatie in IJsselland en Gelderland rustiger te worden. In vergelijking met het vorige meetmoment (28 juli) is er vandaag in dit deel van het land merendeels sprake van een enkele patiënt per gemeente. Alleen Apeldoorn (13), Zutphen (8), Deventer (5), Oldebroek (5), Zwolle (4) en Brummen (4) steken daarbij af.