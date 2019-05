Deze mensen repareren fietsen in Zutphen - maar ze knappen ook mensenlevens op

Het is aan het eind van een dagje samen opruimen als Jan Boersma, directeur van Zilt-Bikes, de vraag neerlegt. ,,Hi Kees, jij kunt toch veel meer dan je nu doet?’’Hij kent Kees Clappers (62) nog maar een dag. Maar hij ziet op die dag in 2017 direct de waarde van deze gewezen boekhouder. Voor Clappers, een man die met zichzelf in de knoop zit en op zoek is naar nieuwe eigenwaarde, is het een belangrijk moment.