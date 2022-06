Deze nieuwe boeren uit Empe pakken het totaal anders aan (en maken zich geen zorgen over stikstof)

Brummense wethouder Timmer openhartig over opgraven overleden dochter: ‘Dit moet echt anders in Nederland’

Het is een kant die de buitenwereld nog niet eerder van haar zag, maar de Brummense wethouder Ingrid Timmer (47) vindt het nu tijd om openheid te geven over iets dat in haar ogen niet goed geregeld is in Nederland. De Zutphense verloor 17 jaar geleden haar dochter Indra en heeft al jaren de wens om haar op te graven en te cremeren, maar stuitte op onredelijk hoge kosten. ,,Het voelt alsof er wordt verdiend aan de wens van nabestaanden.”

