Deze postkaarten moeten Zutphenaren in isolatie weer ‘een opkikker’ geven

Rondweg De Hoven gaat er definitief komen, nu echt

20 april Boer Jan Gemmink heeft een deal met de provincie Gelderland gesloten over de overname van zijn grond. Jarenlang was het één van de grootste horden voor de provincie op weg naar een rondweg om De Hoven. Met de gronddeal zijn alle horden weggenomen en kan de schop definitief de grond in voor de weg die er in 2017 al had moeten liggen.