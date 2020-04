Deze schapen vervangen de grasmaaier in Zutphense woonwijken

In Eefde trok het afgelopen jaar elk weekend bekijks van vele kinderen, en in Deventer levert het ieder jaar fraaie foto’s op wanneer ze over de brug de stad intrekken. Schapen die in de bebouwde kom grazen. Vanaf eind april kunnen ook Zutphenaren dit schouwspel bekijken, want schaapsherder Herbert Nijkamp (34) laat zijn schapen dit jaar ook in Zutphen grazen.