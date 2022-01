Deze topstukken uit het Rijksmuseum liggen al maanden in Zutphen, maar niemand heeft ze gezien

GroenLinks fel over onderzoek naar logistiek centrum Eerbeek: ‘Misleidend en niet onafhanke­lijk’

Een rapport naar nut en noodzaak van een logistiek centrum voor de papierindustrie in Eerbeek deugt niet. Dat is de stevige conclusie van GroenLinks in Brummen. Volgens de fractie wordt gesjoemeld met cijfers waardoor het lijkt alsof een nieuw logistiek centrum noodzakelijk is voor het papierdorp. ,,De prioriteit lijkt te worden gegeven aan de papierindustrie, in plaats van aan de leefbaarheid in Eerbeek.”

17 januari