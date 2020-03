Deze Volvo uit Zutphen is al 23 jaar oud, rijdt nog elke dag en tikt binnenkort de miljoenste kilometer aan

Muntjes offeren in middeleeuw­se Zutphense kerk

9:00 ,,Dit zijn ze”, zegt stadsarcheoloog Michel Groothedde. ,,Het was een zware bevalling.” Hij legt twee boeken vóór zich op tafel. Een paperback- en een hardcover-uitgave. ‘God, geld en gebeente’ is de titel. De lange ondertitel luidt: ‘Onderzoek in het archeologische rijksmonument onder de nieuwe vloer van de Sint-Walburgiskerk te Zutphen.’ Dat onderzoek was mogelijk omdat in de kerk vloerverwarming werd aangelegd.