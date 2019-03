Deze vrouw verdient een beker

Dit doet de IJssel expres, zo hard overstromen net voordat we moeten stemmen voor de Waterschappen en de Provinciale Staten. Dat is wat ik denk, als ik bij mijn hardlooprondje over de IJsselbrug ineens niet meer naar beneden kan door het pas aangelegde wandelgebied, omdat het compleet in koud kolkend IJsselwater is veranderd. Nog geen twee dagen geleden hinkstapsprong ik over die ongelukkige balkenpaden, zo onder de brug door naar de andere kant, om daar langs het gebouw van de IJsselstroom zo de dijk op verder te hollen. Nu zijn de knotwilgen verdronken en is het maar weer afwachten hoe de leuke zitjes die er gecreëerd zijn er als het water weer gezakt is zullen bijliggen. De IJssel wil mij iets duidelijk maken wat ik al wist: als je kán stemmen, dan gá je stemmen.