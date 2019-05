Dierenactivisten beschuldigt hondenshow van aanranden honden, organisator noemt de aantijgingen ‘ziek’

VVV Lochem: meer aandacht voor toerisme is noodzake­lijk

6:00 Aandacht en investeren in de toeristische sector in de gemeente Lochem is hard nodig. De toeristische en recreatieve sector in Lochem staat nu stil en stilstand betekent achteruitgang. Want ook andere regio’s zetten in op het versterken van het toerisme omdat zij ook het belang ervan in zien. De concurrentiepositie van de gemeente Lochem moet dus niet verzwakt worden. Laat het dus niet meer woorden alleen blijven en laten we proberen ook tot uitvoering van projecten komen.