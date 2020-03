‘Discocarwash’ in wasstraten in Deventer en Zutphen

,,Vermaak in de auto, afgesloten van buiten vanuit de autostoel, contactloos betalen en dus helemaal zonder lijfelijk contact met anderen’’, doelt eigenaar Martin Kniest op het vermijden van risico’s rond de coronabesmetting. Volgens Kniest voldoet het initiatief daarmee aan de RIVM-richtlijnen ,,De situatie met corona is ellendig, mensen raken er neerslachtig van. Kinderen thuis, verveling, ouders met de handen in het haar. We vonden dat we iets leuks moesten bedenken, iets wat nog wel kan. Daar is dit uit voortgekomen.’’