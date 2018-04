Discussie over N348 Zutphen-Deventer neemt nieuwe wending

De discussie over de gewenste snelheid op de provinciale weg tussen Zutphen en Deventer neemt een nieuwe wending. Omwonenden en bedrijfsleven uit Zutphen bepleiten om die op korte termijn te verlagen naar zeventig kilometer per uur. Daarnaast vinden zijn dat er een nieuwe weg moet komen tussen Eefde en Deventer Oost.

Een brief met die strekking is naar de provincie Gelderland gestuurd. Omwonenden en bedrijfsleven slaan de handen ineen. Dat is bijzonder. Tot op heden stelden zij ieder hun eigen belang voorop, bijvoorbeeld bij de beoogde snelheidsproef tussen Eefde en Gorssel.

Maximumsnelheid

De provincie Gelderland is van plan om op dat stuk van de N348 de maximumsnelheid een half jaar te verlagen van tachtig naar zestig kilometer per uur, om inzicht te krijgen in de effecten op verkeersveiligheid. Veel omwonenden zijn daar blij mee; bedrijfsleven in Zutphen is echter tegen.

Gesprek

Als uitvloeisel daarvan zijn vertegenwoordigers van bedrijfsleven en omwonenden wel met elkaar in gesprek geraakt. Zij delen de opvatting dat er, ongeacht de proef, meer nodig is om de veiligheid en doorstroming op de N348 te verbeteren. In een brief die zij nu gezamenlijk naar de provincie hebben gestuurd pleiten zij voor maatregelen op zowel de korte als lange termijn. Tussen Zutphen en de A1 moet de snelheid bijvoorbeeld naar zeventig kilometer per uur, vinden zij. Nu gelden er nog verschillende snelheidsregimes.

Rondweg

Ook bepleiten zij onder meer de komst van enkele veilige fietsers-oversteekplaatsen op plekken war veel mensen oversteken, snelheidscontroles en betere zichtbaarheid van inritten van aanwonenden. Op de langere termijn moet er nieuw tracé komen tussen Eefde en Deventer. Daarmee wordt wat hen betreft de discussie over een rondweg nieuw leven ingeblazen.

