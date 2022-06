Dit bekende restaurant opent een vestiging in een Zutphense nieuwbouwwijk

Ondernemer Mireille Vergouwe kwam drie jaar geleden vanuit de Randstad naar de Achterhoek. ,,Het voelde als een warm bad om hier te komen”, aldus Vergouwe. ,,Mensen hebben en nemen hier de tijd voor elkaar, ik woon veel vrijer dan voorheen en leven en werken is hier veel meer in balans.”

Met haar ervaring in de horeca, de zorg en het bedrijfsleven stapt ze nu in het De Beren-avontuur. ,,Alles in mij wil mensen een heerlijke avond uit laten beleven. Dus niet even een snelle hap, maar echt de volledige beleving van eruit zijn. Ik weet zeker dat ik dat kan bieden met deze zaak en het nieuwe enthousiaste horecateam dat we hier aan het vormen zijn.”