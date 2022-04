Dit gezin met vijf kinderen bespaart op bijna alles: ‘We halen bij de kringloop of gratis weggeefgroepen’

Waarom is VVD een ‘risicofac­tor’ in Brummens coalitiead­vies? ‘Afspraken zijn verbroken in verleden’

Een coalitie van Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66. Dat is het advies voor een nieuwe coalitie in Brummen. De VVD wordt hierbij buitenspel gezet. Volgens verkenner Gerritsen is een van de redenen de slechte verhoudingen tussen VVD en Lokaal Belang, veroorzaakt door het opstappen van wethouder Wartena (LB) in 2019. Toch was de liberale partij lang niet de enige die Wartena destijds onder vuur nam. Waarom wordt de partij dan toch bestempeld als ‘risicofactor'?

6 april