Dit is Bram. Hij moest het leger in. ‘Echt, aan Bram heb je niets in een oorlog’ #paarsekrokodil

Levert de nieuwe rondweg om Voorst weggebrui­kers tijdwinst op?

6:01 Navigatiesystemen leiden doorgaand verkeer als vanouds door het dorp Voorst en niet over de eind 2018 geopende nieuwe rondweg. Hebben de 'dwars-door-het-dorpgangers’ gelijk dat zij de rondweg mijden of is het nieuw aangelegde tracé in de praktijk sneller? De Stentor neemt de proef op de som.