‘Dit is onze tijd, volwassenen hebben al een leven achter de rug met feesten’

Damien (21) en Diede (18) zitten op een bankje in het vogelpark van Zutphen, de een aan de ene kant, de ander aan de andere kant van het bankje. In de stad is het verder uitgestorven, op alle bekende hangplekken is het stil. De jongens draaien een joint. Normaal gesproken doen ze dat alleen in het weekend, met een voldaan gevoel na een week school en werk, maar nu voelt het leeg en hebben ze niets te doen. Voorovergebogen frummelen ze shag en wiet in een vloeitje. ,,We houden afstand van elkaar en we kunnen al amper met onze vrienden chillen. We zijn nu maximaal met zijn drieën, want als je met meer bent is het niet meer te doen met die afstand ertussen, dan mag je in een kring gaan staan.”