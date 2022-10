Dit is waarom kleinere ziekenhuizen dreigen om te vallen: ‘Veel te veel patiënten dankzij onze goede zorg en korte wachtlijsten’

Denk aan elkaar Michèl (30) raakt met verhaal over eenzaam­heid: ‘Kreeg bericht van familie die van niets wist’

Ergens bij Kootwijk moet het gebeuren, binnenkort. In de ‘middle of niks’. De magnesiumsticks liggen al klaar om vuur te maken. Michèl Scholten heeft er zin in. ,,We gaan Expeditie Robinson doen.’’ Met één groot verschil.

6 oktober