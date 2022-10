Dit is waarom kleinere ziekenhuizen in de regio dreigen om te vallen: ‘Er is echt iets aan de hand’

Kartbaan naast natuur leidt tot onderzoek: mag gemeente elektrisch rijden verplich­ten?

Een onafhankelijk bureau gaat toetsen of de gemeente Lochem de kartbaan in Eefde ertoe kan dwingen andere wedstrijdkarts op de baan te laten rijden. Het onderzoek moet uitwijzen of de gemeente van exploitant Adventure Eefde mag eisen of karts met 2-takt motoren vervangen moeten worden door elektrische modellen, die beduidend stiller zijn.

