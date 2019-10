Dit Kaaps viooltje bloeit al 19 jaar. ‘Het hart van Dick tikt erin door’

Wonderbaarlijk, zo noemt Bep Ruessink het feit dat ze al 19 jaar een Kaaps viooltje in de bloei weet te houden. Het plantje stond in het ziekenhuis in 2000 bij het bed van haar man Dick. ,,Het is net alsof het hart van mijn overleden man door blijft tikken in dat Kaaps viooltje.’’