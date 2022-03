Dit zijn de opmerkelijke Zutphense verkiezingsideeën: van palingverbod op markt tot stadsstrand langs IJssel

VIDEO Industrie en leefbaar­heid van Eerbeek moet beter in verhouding, luidt het in de Verkie­zings­ke­ver

Meer toerisme, meer 30 kilometerwegen en een oplossing voor de stortplaats in Eerbeek. Dat is waar inwoners Reinout Keesmaat, Corine Kapenga en Marjolein Hogeboom vanmiddag hun hart over luchtten op de achterbank van de Verkiezingskever in hartje Eerbeek. ,,Laat dit dorp nou eens een keertje positief in de media komen’’, oppert Hogeboom.

10 maart