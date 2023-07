Docent die verdacht wordt van seks met leerling (14) werkte ook in Warnsveld: 'Kon positieve referenties aanleveren’

Na 15 jaar duidelijk­heid, Brummen geeft groen licht voor bouw tankstati­on: ‘Mensen benadeeld voor één persoon’

De droom van ondernemer Gerhard Nijenhuis om in Brummen het ‘groenste tankstation van Nederland’ te bouwen, is een stap dichterbij. Na een verhit debat stemde een meerderheid van de gemeenteraad daarmee in. Hoogstwaarschijnlijk vechten landbouworganisaties dat besluit aan bij de rechter. ,,Dit heeft een te groot effect op de naastgelegen ondernemer.”