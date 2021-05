Docu over Zutphense bestseller komt er, maar wanneer? Filmmaker wacht met trip naar Wales tot grenzen volledig open gaan

Het geld voor de documentaire - bijna 10.000 euro - is er inmiddels, via crowdfunding. Nu is het alleen nog de vraag wanneer de Zutphense cineaste Ariane Greep naar Wales kan om de film te maken over de roman Morgan, een liefde, geschreven door haar partner Bas Steman. ,,Pas als we zeker weten dat we niet tien dagen in quarantaine hoeven, maken we de oversteek.’’