Dode en zieke watervogels in Zutphen, waterschap vermoedt botulisme

Vrijwilli­gers Noaberhulp maken de dood net iets dragelij­ker

10:03 Het verliezen van een dierbare is een slopend proces. Zeker als je de zorg in deze laatste levensfase zelf op je neemt. Al dertig jaar ondersteunt Stichting Noaberhulp Zutphen mantelzorgers die patiënten dit proces thuis, in hun vertrouwde omgeving, laten doorbrengen. In Het Koelhuis werd donderdag het 30-jarig jubileum van de stichting gevierd en alle betrokkenen – met name de vrijwilligers – in het zonnetje gezet.