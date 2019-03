Donderdag weet Wilp wellicht meer over schadelijke stoffen bij brand Attero

,,Vervelend, maar het moet’’, zegt burgemeester Jos Penninx van Voorst, de gemeente waar Wilp onder valt. ,,Het is nu zaak zo snel mogelijk in beeld te krijgen wat er is vrijgekomen.’’ Zondag maakt de veiligheidsregio al bekend dat er geen asbest is aangetroffen. ,,We hebben niet de indruk dat het onveilig was. Maar zeker weten doen we dat niet. Daarom hebben we de RIVM gevraagd onderzoek te doen en zeggen we tegen buren: houd u dieren binnen, zeker dieren die melk of vlees moeten leveren.’’