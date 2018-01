Donkeresteeg verpaupert mogelijk verder door conflict

Vastgoedondernemer Tonnie Haggeman ligt in de clinch met de gemeente Zutphen over de renovatie van een vervallen woning in de Donkeresteeg. Haggeman heeft grootse plannen voor het opknappen van enkele panden in de onaanzienlijke steeg aan de rand van het centrum, maar staat op het punt om het bijltje erbij neer te gooien.

Aanleiding is een voorgenomen verbouwing van het pand op nummer 49, waar Haggeman sinds ruim een jaar eigenaar van is. De in Baak woonachtige ondernemer knapt al 25 jaar oude panden in de Zutphense binnenstad op om die vervolgens te verhuren.

Meer huur

Om uit de hoge verbouwingskosten te komen die bij het zwaar vervallen pand op nummer 49 komen kijken wil Haggeman twee woningen creëren in het pand en op die manier meer huurinkomsten binnenhalen. Daar wringt echter de schoen, want de gemeente gaf Haggeman het afgelopen jaar te kennen dat realisatie van twee woningen op die plek niet wenselijk is. Eén groot pand past beter bij het gemeentelijke speerpunt om aantrekkelijk te zijn voor potentieel krachtige Zutphenaren, kreeg Haggeman naar eigen zeggen te horen. Woningen in het hogere huur- en koopsegment passen beter in dat beleid dan kleinere en goedkopere huizen. Bovendien zouden ook regionale afspraken over woningbouw de gemeente in de Donkeresteeg parten spelen. Door dat zogeheten woningcontingent is de gemeente Zutphen gebonden aan een maximum aantal te bouwen woningen.

'Weinig kwaliteit'

De gemeente voert nu aan dat het plan te weinig kwaliteit heeft omdat de nieuwe woningen op de binnenplaats aan de achterkant zijn georiënteerd. Haggeman is het daar hartgrondig mee oneens en hing onlangs een spandoek op het dak van een naastgelegen woning om aandacht te vragen voor de zaak. ,,Voor een woning met zo’n vloeroppervlakte zou je meer dan 1200 euro huur moeten vragen en daar is in Zutphen gewoon geen vraag naar”, licht Haggeman toe.

,,Zoals de gemeente het wil is financieel onmogelijk. Ik weet door mijn ervaring heel goed wat de wensen van huurders zijn.” Haggeman ziet nu geen uitweg meer, verdere verpaupering van de hele Donkeresteeg dreigt er volgens hem daardoor. De ondernemer had namelijk ook plannen voor de verbouw van enkele naburige panden. ,,Heel jammer, maar ik ga er op deze manier geen geld meer in stoppen.”

Afgekeurd