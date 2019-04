Dood oudere vrouw raakt agente uit Zutphen: ‘Ik bijt mijn onderlip kapot en rij wéér weg met een rotgevoel’

De Zutphense agente Henrieke Schoonekamp laat in een politieblog zien dat verdrietige zaken haar flink kunnen raken. Het bericht op Facebook krijgt veel reacties: lezers steken haar een hart onder de riem. De agente onderzoekt vernieling van een oldtimer om later te horen dat de eigenares zelfmoord heeft gepleegd.

Schoonekamp is forensisch onderzoeker en wordt opgeroepen om de vernieling van een oldtimer te bekijken. ,,Bij een woning is een oldtimer vernield met een scherp voorwerp. Agenten die ter plaatse zijn geweest, hebben bloed gezien bij de auto. De dader heeft zich blijkbaar verwond’’, schrijft ze in haar blog. Ze kan dna uit de bloedsporen halen.

De eigenaresse van de oldtimer is een ‘vriendelijke, oudere vrouw’, schrijft ze. ,,In de leeftijd van mijn ouders, ze is erg van slag is. Ze begrijpt niet waarom dit is gebeurd. Is er iemand die zo’n hekel aan haar heeft? Of aan haar kinderen?’’ Een paar maanden eerder is haar man overleden. De vrouw voelt zich onveilig door de vernielingen aan haar auto.

Bloed

,,Ik heb geen antwoorden voor haar. Ik kan alleen maar het bloed bemonsteren en zoeken naar andere dadersporen. Als ik daarmee klaar ben, drink ik koffie met de vrouw. Ik heb echt met haar te doen, wil haar eigenlijk zo niet alleen achterlaten.’’ Eén van haar kinderen komt langs, Schoonekamp legt nogmaals uit wat ze komt doen. Toch vertrekt ze met een ‘rotgevoel’. Later blijkt dat meer auto’s zijn vernield. Het was dus geen actie gericht tegen de oudere vrouw, beseft Schoonekamp opgelucht. Het was ‘gewoon een idioot die op pad is geweest’.

Jaren later komt ze bij dezelfde woning terecht, vanwege een onderzoek naar inbraak. ,,Ik word te woord gestaan door de bewoonster, een vrouw van mijn leeftijd. Ze vertelt me dat ze de ouderlijke woning aan het verbouwen is. De ouderlijke woning… Dan durf ik ook te zeggen dat ik er eerder ben geweest. Vanwege de vernielingen.’’

Druppel

Dan krijgt Schoonekamp te horen dat de oudere vrouw niet meer leeft. De dochter vertelt dat haar moeder niet om kon gaan met de vernielingen van destijds. ,,Ook al is haar door de wijkagent meerdere malen uitgelegd dat de vernielingen zijn gepleegd door een gestoorde idioot en dat het niet persoonlijk was. Het was de druppel. De vrouw heeft suïcide gepleegd, enkele maanden na de vernielingen.’’

Dat raakt de Zutphense agente, schrijft ze. ,,Ik bijt mijn onderlip kapot. Tijdens het sporenonderzoek praten we. Over haar moeder. Als ik klaar ben met het sporenonderzoek neem ik afscheid. Ik kijk nog een keer om naar de woning en rijd weg. Wederom met een rotgevoel.’’