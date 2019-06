Doorbraak in groot drugsonderzoek: arrestaties in Zutphen, Brummen en Beekbergen

Airbnb maakt een opmars in Oost-Nederland, gemeenten denken na over regels

17 juni In vergelijking met Amsterdam is het nog klein bier, maar de populariteit van online platforms als Airbnb en Homeaway ondergaat in delen van Oost-Nederland een forse groeispurt. In dit deel van het land doen aanbieders vooral in Apeldoorn en de Regio Zwolle goede zaken met verhuur van huizen en appartementen.