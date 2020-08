Doorzoekingen in Zutphen en Warnsveld om ‘lopend politieonderzoek’ rond ‘foute wout’ Jesper D.

Tijdens de doorzoekingen die vorige week woensdag plaatsvonden in Warnsveld en Zutphen, zijn geen aanhoudingen verricht. Het gaat om een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket. Zij houden zich over het algemeen bezig met bestrijding van georganiseerde misdaad. ,,Het is een lopend onderzoek, daarom doen wij nu geen verdere mededelingen”, laat woordvoerder Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Zeker een van de doorzoekingen zou zijn gedaan bij ‘foute wout’ Jesper D. uit Warnsveld, een voormalig politieagent van de eenheid Oost-Nederland. Of hij ook verdachte is in het onderzoek, is niet bekend. D. werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van een half jaar. Hij keek tussen 2014 en 2017 zeker 150 keer in de politiesystemen en gaf vervolgens informatie over lopende onderzoeken door aan kameraad Danny S. Die was verdachte in een serie gewelddadige overvallen op oudijzerhandelaren.