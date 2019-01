Dorpsraad Eefde: stop met alle duurzaamheidsprojecten in Eefde-West

Voorster icecarver Weijenberg met maat vol vertrouwen naar Canada

7:00 Met hun tweede plaats bij de recente Tarti Ice Master in Slowakije reizen Voorstenaar Thomas Weijenbeg en Niels Brouwers uit Loerbeek dinsdag vol vertrouwen af naar Canada. Daar komen zij vanaf woensdag in actie tijdens The Canada Cup of Ice Carving in Edmonton.