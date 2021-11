Drama op rotonde in Brummen: twee doden bij ongeluk met busje en vrachtwagen

Nog geen spoor van schutter woonboerde­rij Kring van Dorth

Van de schutter die in de nacht van vrijdag op zaterdag een huis heeft beschoten aan de Kasteelweg in Kring van Dorth, een kleine buurtschap nabij het dorp Harfsen, ontbreekt vooralsnog elk spoor. Volgens de politie is bijna een week na het incident nog veel onduidelijk. Zo is het nog gissen naar hoe de schutter zich heeft verplaatst.

25 november