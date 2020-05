Drankje doen in de binnenstad? Zutphen denkt na over grotere terrassen (maar met evenveel tafeltjes)

Vertrek van ‘zoveelste’ wethouder Brummen komt voor velen als een verrassing

7:35 Met het aangekondigde vertrek van Eef van Ooijen is er niemand meer over van de wethoudersploeg die in 2018 in de gemeente Brummen aantrad. Voor velen kwam het opstappen van de PvdA-wethouder als een volslagen verrassing.