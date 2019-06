Dreigement op Zutphense stadhuis was ‘schreeuw om hulp’

De 31-jarige Zutphenaar die in op 29 maart ambtenaren in het Zutphense stadhuis bedreigde, blijft voorlopig vastzitten. De Arnhemse rechtbank wil hem nog niet vrijlaten omdat er nog steeds kans op herhaling bestaat.

,,Shit happens’’, mompelt verdachte Henk N. als hij de rechtszaal verlaat nadat hij het slechte nieuws heeft gehoord. De 31-jarige, die zich voortbeweegt met behulp van een kruk, heeft zojuist gehoord dat de meervoudige kamer van de Arnhemse rechtbank zij voorlopige hechtenis niet zal opheffen. De kans op herhaling achten de rechters nog te hoog. Dat betekent terug naar de PI Lelystad, de plek waar hij zich onveilig voelt.

Spijt

Henk N. heeft de rechters zojuist tijdens de pro forma zitting een brief voorgelezen waarin hij in keurige volzinnen uitlegt dat hij op 29 maart iets heeft gedaan dat ‘sociaal niet acceptabel is’ en waarvan hij ‘spijt heeft’. Op die dag is hij volgens de officier van justitie op het stadhuis in Zutphen dreigend uitgevallen tegen twee ambtenaren: ,,Ik wil niet dat er doden vallen, maar ik heb geen keus.’’ Ook heeft hij de ambtenaren onder dreigende woorden gedwongen hulpverlening voor hem te organiseren, aldus de officier.

Keukenmes

Later bleek dat hij een keukenmes bij zich droeg. Toen na het incident zijn woning is doorzocht, trof de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) daar wapens en zelfgemaakte explosieven aan. Zijn advocaat mr. Van Rooijen claimt dat de uitbarsting op 29 maart niet meer was dan een ‘cry for help’. ,,Henk wil hulp maar krijgt die niet van de gemeente Zutphen. Het is van de één op de andere dag stopgezet.’’

Wanhoopsdaad

Van Rooijen stelt dat de begeleiding van N. in december op voorspraak van de gemeente eindigde, zonder dat daar iets voor in de plaats is gekomen. ,,Ontelbare malen is hij nadien naar het gemeentehuis geweest met een verzoek voor hulp. Maar er gebeurde steeds niets. Hij is van het kastje naar de muur gestuurd.’’ De uitzichtloosheid heeft hem eind maart tot zijn wanhoopsdaad gedreven, aldus zijn advocaat. Hij wil dat zijn cliënt zo snel mogelijk vrij komt, in afwachting van de inhoudelijke behandeling later dit jaar.

Hulpverlening

Er staat een groep mensen klaar om hem op te vangen, onder wie zijn bewindvoerder uit Klarenbeek, die hem als onderhuurder in huis wil nemen. Zijn huurwoning in Zutphen is opgezegd. ,,Henk is open en eerlijk en zal onder strikte voorwaarden alle medewerking verlenen’’, zegt zijn advocaat. N. zegt zelf dat hij goed in toom te houden is, ‘mits de hulpverlening goed verloopt’. De officier van justitie blijft echter bij haar punt. ,,Hij heeft ernstige bedreigingen geuit in de openbare ruimte die voor de ambtenaren een veilige werkplek moet zijn.’’

Onderzoek