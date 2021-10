Drie drugsdealers in drie dagen tijd in Zutphen betrapt

De wijkagenten van Zutphen hebben deze week de Zutphense straten schoongeveegd. In drie dagen tijd werden drie drugsdealers aangehouden. Twee mannen uit Zutphen en eentje uit Den Haag liepen tegen de lamp. De agenten waren elke dag in de wijk te vinden en dat wierp z'n vruchten af.

,,We hielden ons bezig met een hardnekkig probleem in de wijk", melden de wijkagenten Hedy Rosendal en Marien ten Brinke van het Waterkwartier op Instagram. ,,Drugshandel en de overlast die dit met zich meebrengt. Wij zien het elke dag...het ontwricht de samenleving.”

Op maandag hielden ze aan het Jelle Zijlstrapad een man uit Zutphen aan terwijl hij bezig was met dealen. De man had naast contant geld zowel heroïne als cocaïne op zak.​ ,,Op dinsdag was het wederom raak. We hielden meerdere personen aan waaronder een 21 jarige man uit Den Haag.” Hij werd betrapt op de parkeerplaats achter de Action.”

De politie in Zutphen heeft drie drugsdealers aangehouden deze week.

Het was voor deze man de vierde keer binnen een jaar dat hij in het Waterkwartier aangehouden werd voor drugshandel. Ook deze verdachte is zijn harddrugs en het geldbedrag wat hij bij zich had kwijt. ,,Zijn poging om de boel ergens op een hele ranzige plek te verstoppen konden we door snel handelen voorkomen...dat scheelde weer een smerig klusje", voegen de politieagenten toe.

Woensdag was het weer raak. ,,Terwijl een dealer uit Zutphen druk aan het bezorgen was konden we hem aan de Brucknerstraat aanhouden. Hij had voor heel veel klanten heroïne en cocaïne bij zich maar ook hij is al de drugs en zijn handelsgeld kwijt.” Daarnaast kreeg hij een proces verbaal voor het rijden zonder rijbewijs en het rijden onder invloed van drugs.

Burgemeester is klaar met drugscriminaliteit

Burgemeester Annemieke Vermeulen gaf eerder aan helemaal klaar te zijn met de drugscriminaliteit. De wijkagenten melden dat ze met dit soort zaken optrekken met de gemeente Zutphen. ,,Nog geen 2 weken geleden gaf onze burgemeester in de Stentor een daadkrachtig interview waarin ze aangaf drugscriminaliteit hard aan te willen pakken in onze stad. Daar hebben we deze week in onze wijk aan gewerkt burgemeester", spreken de agenten Vermeulen aan.

De verdachten kunnen naast een straf van de rechter namelijk ook een bestuurlijke maatregel verwachten. ,,Een bestuurlijke maatregel kan een boete zijn die in de vele duizenden euro’s loopt of kan gaan om de sluiting van een woning. Hier trekken we samen in op.”

