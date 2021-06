Drie gewonden bij aanrijding in buurt van ziekenhuis Zutphen

Duivels dilemma voor Walburgis­kerk binnenkort misschien verleden tijd: niet meer kiezen tussen wel of geen vlag uithangen

11:15 Elk jaar staat huismeester Tim Wengelaar van de Walburgiskerk in Zutphen weer voor een hels dilemma: wel of niet de vlag uithangen op Koningsdag en 4 en 5 mei? Vaak kan dit niet door de slechtvalken die er broeden in een nestkast pal naast de vlaggenstok. Daar komt binnenkort misschien verandering in. Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen is een actie opgestart om een nieuwe vlaggenmast te plaatsen.