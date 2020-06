Drie jaar na prijsvraag voor restaurant op IJsselkade blijft het voorlopig nog bij een Pipowagen in Zutphen

Oud-militair gaat as overleden vrouw uitstrooi­en, maar wil eerst ex-collega's op veteranen­dag zien

27 juni Hendrik Vink uit Lochem is eigenlijk op weg naar Den Haag voor een trieste gebeurtenis. Hij gaat morgen met zijn kinderen de as van zijn pas overleden vrouw Tine in zee uitstrooien. Toch kon de marinier het niet laten om op veteranendag even bij zijn oud-collega's in Eefde langs te wippen. ,,Dat is uitermate belangrijk. Militairen staan altijd achter elkaar.”