Drie waterprojecten uit Oost-Nederland in de prijzen

Mark uit Zutphen is koning, nee de keizer, van de unieke glazen zwembaden voor de jetset die niet alleen in geld wil zwemmen

14:04 Zelf woont Mark Hoentjen in een gewoon huis in Zutphen. Zijn klandizie verkeert in de absolute upper class met huizen van een miljoen euro en meer. Hij bouwt in het atelier van zijn Zutphense bedrijf Underwaterwindows spectaculaire transparante wanden voor zwembaden en pools van regeringsleiders, koninklijke families en succesondernemers, topvoetballers en topartiesten.