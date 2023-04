Drogenapstoren Zutphen midden in Hanzejaar in de steigers: ‘Wachten kan niet, dan wordt het gevaarlijk’

De Drogenapstoren in Zutphen wordt deze dagen in de steigers gezet voor herstelwerkzaamheden. Het werk kan niet uitgesteld worden, want er zitten stenen los die naar beneden kunnen vallen. De komende twee tot drie maanden is daardoor de stadspoort uit beeld, juist in het Hanzejaar, het jaar waarin de historische parels van de negen Hanzesteden in de schijnwerpers worden gezet.