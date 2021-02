Dronefotograaf Steven de Vries heeft smaak weer te pakken: zo zien de vogels winters Zutphen

Eerste dag click & collect zorgt voor leven in Zutphense straten: ,,Het is fijn iedereen weer te zien’’

10 februari Het centrum van Zutphen komt weer tot leven nu winkels via het click & collect concept van het kabinet weer open mogen. Rijen voor boekhandels en kledingwinkels domineerden het besneeuwde straatbeeld. Ondernemers en klanten zijn ondanks alle regels toch positief. ,,Ik wandelde vanochtend door de stad en zag in de etalage een mooie trui, in de middag kon ik die direct ophalen.’’