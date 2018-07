Dronkenlap de cel in voor snot in Zutphense politieauto

update & video Onderzoek naar uitgebran­de auto, gemaskerde overval­lers Zutphen nog spoorloos

9 juli Het politie-onderzoek naar de uitgebrande auto die afgelopen nacht is aangetroffen bij Loenen is nog volop in gang. Rechercheurs bekijken of de wagen is gebruikt bij een schietincident eerder op de avond, in Zutphen.