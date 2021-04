Druk op gemeente Zutphen opgevoerd om ziekenhuis duidelijkheid te laten verschaffen over toekomst

Kan iedereen straks nog bij het ziekenhuis in Zutphen terecht voor zorg op de spoedeisende hulp, intensive care, bij de kraamzorg of bijvoorbeeld voor een chemokuur of bloedtransfusies? Dat vraagt de SP Zutphen zich af nadat onrust is ontstaan over de toekomst van Gelre ziekenhuizen in Zutphen. Fractievoorzitter Nils Müller roept de gemeente op om duidelijkheid te verkrijgen bij Gelre, dat tot dusverre niet het achterste van de tong wil laten zien.