Druk op wethouder opgevoerd om haast te maken met de Hanzehof: ‘Stoppen met het politiek getreuzel’

Zutphen steekt een stokje voor sloop van voormalig kerkgebouw in de binnenstad

25 maart Tot een jaar of tien geleden kwamen gelovigen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt er nog samen. Sindsdien is het voormalige kerkgebouw in verval. Als het aan de eigenaar ligt maakt het pand aan de Halterstraat plaats voor appartementen. De gemeente heeft daarom voorwaarden gesteld waar een metamorfose van het pand aan moet voldoen.