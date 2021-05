Drukkerij uit Vorden na meer dan tachtig jaar failliet

Daling? Bij Isala Zwolle is juist sprake van een stijging van het aantal coronapa­tiën­ten

21 mei Terwijl landelijk de instroom van nieuwe covid-slachtoffers daalt, geven de ziekenhuizen in deze regio een wisselend beeld. Sterker, Isala in Zwolle telde vrijdag zeven coronapatiënten méér (intensive care en cohort-afdeling) in vergelijking met een week eerder. Daarentegen noteert Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen wél een daling van zes patiënten, naar achttien op vrijdag om 10.00 uur.