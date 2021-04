Drummer Arie den Boer kwam door corona tot bezinning: ‘Ik wil niet meer terug in die ratrace’

Arie den Boer: ,,Ik was de afgelopen zeven weken even terug in die vertrouwde flow van reizen en spelen, drumde tijdens de tv-shows van Op zoek naar Maria. In het Circustheater in Scheveningen. Coronaproof, dat wel, maar ik kon tenminste weer spelen. Ook deed ik de afgelopen weken wat tv-shows met Simone Kleinsma. Dat voelde allemaal goed.”