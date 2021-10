Duo dat man in deuropening onder vuur nam om na aantijgingen over gedwongen seks ziet celstraf verlaagd

Een 41-jarige man uit Warnsveld is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Zijn schoonvader, een 54-jarige man uit Didam, kreeg twee jaar cel. De mannen waren bijna twee jaar geleden betrokken bij een schietpartij in Velp.