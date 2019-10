Duo krijgt 6 jaar cel voor woningoverval Zutphen

foto's & video Fotograaf Bernard Rübsamen uit Zutphen: 'Ik zou niet rusten voor ik David Bowie had gefotogra­feerd’

5 oktober Fotograaf Bernard Rübsamen (55) moest en zou David Bowie fotograferen. Hij overleefde fiasco’s én een hartaanval, maar kwam waar hij wilde komen. De Zutphenaar exposeert een half jaar lang zijn Bowiewerk in het DeLaMar Theater. ,,Oh, we can be heroes, just for one day.’’