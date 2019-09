Dwergteckel Takkie doodgebeten door bullmastiff in bos bij Zutphen: ‘Ik hoor haar nog kermen’

Terug naar afgelopen donderdag, als Tineke in de middag besluit met haar hond te gaan wandelen in het Veldesebos. ,,Meestal wandel ik hier in de wijk, maar af en toe gaan we naar het bos. Dat is leerzaam, want Takkie is ruim een jaar geleden ‘ongesocialiseerd’ bij ons gekomen, zoals ze dat noemen. Ze was enorm angstig als pup. Bang voor alles. Maar met hulp van een gedragsdeskundige kreeg ze telkens meer zelfvertrouwen.’’