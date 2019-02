Echtgenote ‘kantorenkoning’ Visser geplukt; 1,3 miljoen euro moet terug naar curator

Zutphense scholieren vaker ongeoor­loofd afwezig

10:35 Leerplicht is in het vorige schooljaar vaker in actie gekomen tegen Zutphense kinderen jonger dan 18 jaar die ongeoorloofd afwezig waren op school. Hoewel het totaal aantal leerlingen in Zutphen daalde, steeg het aantal leerlingen waarmee leerplicht zich bezighield.